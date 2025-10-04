В Тбилиси проходит антиправительственная демонстрация. Протестующие штурмуют президентский дворец

Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Тбилиси 4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления.

Протестующие прошли по проспекту Руставели и устроили акцию на площади Свободы. Около 19:00 по местному времени (18:00 мск) участники демонстрации направились к президентскому дворцу.

Судя по кадрам очевидцев, несколько человек попытались прорваться в здание дворца. Как сообщает телеграм-канал Tbilisi life, среди тех, кто забрался на забор перед дворцом, оказался 75-летний оперный певец Паата Бурчуладзе. Демонстранты смогли прорвать железные ограждения, отделяющих двор от улицы, пишет Paper Kartuli.

Полицейский спецназ, который дежурит у дворца, применил против протестующих перцовый газ, после чего демонстранты отступили, сообщает блогер Николай Левшиц. По его словам, есть пострадавшие.

В МВД Грузии заявили, что «акция вышла за рамки собрания и манифестации, предусмотренных законом». «Со стороны организаторов прозвучали призывы к насилию. Призываем всех участников акции, подчиниться законным требованиям полиции и не допускать эскалацию», — заявили в МВД.

Акции протеста в Тбилиси проходят 311-й день подряд.

Новость дополняется