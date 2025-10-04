Россия ударила по объектам энергетики в Черниговской области Украины

Вооруженные силы РФ атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 4 октября.

В Черниговской области под удар попали несколько объектов электроснабжения, сообщили в компании «Черниговоблэнерго». Аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей. Одновременно с этим в области действуют почасовые отключения электроэнергии, свет включают каждые три часа.

Кроме того, как сообщили в областной администрации, Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Чернигове, там возник пожар. О каком объекте идет речь, не уточняется. Госслужба по ЧС Украины опубликовала фотографии с места пожара.

В Днепропетровской области из-за атаки дронов поврежден объект инфраструктуры, сообщили в региональной администрации. Кроме того, Россия нанесла ракетный удар по Павлограду, там никто не пострадал. В Покровской общине Синельниковского района в результате удара повреждены три жилых дома, ранена местная жительница.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в течение ночи ВС РФ ударили по Украине, применив 109 беспилотников и три баллистические ракеты, силы ПВО сбили 73 дрона. Три ракеты и 36 ударных дронов попали по 21 локации, кроме того, обломки упали в четырех местах.

Вооруженные силы РФ не первый день атакуют объекты энергетики в Украине. Накануне, 3 октября, Россия атаковала объекты газовой инфраструктуры, применив беспилотники и 35 ракет, в том числе баллистических. «Нафтогаз» заявил, что это был самый массированный удар по газовой инфраструктуре Украины. В течение дня под обстрел, в частности, попали объекты энергетики в Черниговской, Сумской и Донецкой областях.