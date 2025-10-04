EUobserver: Евросоюз намерен задерживать в Балтийском море танкеры из теневого флота России, которые ходят без флага

Евросоюз готовит правовые основания для того, чтобы задерживать нефтяные танкеры, которые входят в Балтийское море без флага, сообщило 3 октября издание EUobserver, ссылаясь на документы ЕС.

По данным издания, Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против РФ собирается ввести ограничения против еще 120 нефтяных танкеров теневого флота России. Общее количество судов в санкционном списке достигнет 568.

Обычно судам, попавшим под санкции, запрещают входить в порты ЕС, а также вести дела с европейскими компаниями, в том числе со страховщиками. Однако эффект от этого, пишет издание, ограниченный, поскольку суда по-прежнему могут ходить по водам Балтийского моря стран Евросоюза, доставляя нефть в Азию.

При этом Конвенция ООН по морскому праву 1994 года позволяет перехватывать в открытом море суда, если они «не имеют гражданства». Из документов ЕС следует, что у 16 из 120 судов, которым грозят санкции, нет гражданства. По данным базы морской индустрии Eqasis, у этих судов нет «реальных флагов».

EUobserver отмечает, что Евросоюз решил найти основания, чтобы задерживать такие суда, из-за участившихся случаев запусков неопознанных беспилотников в странах ЕС, а также из-за опасений, что может произойти разлив нефти, а суда могут перерезать подводные кабели.

Власти Франции 27 сентября задержали нефтяного танкера «Боракай», который заподозрили в нарушении морского права и связях с российским теневым флотом. На его борт высадились французские военные. Капитана танкера и его помощника задержали. Однако 3 октября стало известно, что судно покинуло порт во Франции, а задержанные капитан и его помощник вернулись на судно.

Президент России Владимир Путин называл задержание танкера «пиратством». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 2 октября, что французские власти продолжат задержания. «Мы решили сделать шаг вперед, приняв меры по пресечению подозрительных судов в наших водах», — сказал Макрон.

НАТО следит за «теневым флотом» России в Балтийском море Как проходит патрулирование и в чем суть новой операции альянса — в репортаже «Медузы» с борта французского корабля

