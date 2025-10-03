Нефтяной танкер, задержанный по подозрению в связях с российским теневым флотом, покинул французский порт

Нефтяной танкер «Боракай» (Boracay), подозреваемый в связи с российским теневым флотов, покинул порт на западе Франции, сообщает Reuters со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.

Почему танкеру разрешили отплыть после задержания, неизвестно. Прокуратура французского города Брест, которая проводит расследование в отношении танкера, на запрос агентства о комментарии не ответила.

Как отмечает AFP, что судно вечером 2 октября направилось на юго-запад по Бискайскому заливу в сторону Суэцкого канала. Источник агентства рассказал, что капитан танкера и его помощник, задержанные ранее французскими властями, вернулись на борт.

По данным MarineTraffic, «Боракай» с грузом сырой нефти вышел из порта Приморск Ленинградской области 20 сентября и направлялся в Индию. Танкер прошел через Балтийское море и, обогнув Данию, вошел в Северное море. Затем судно проследовало через Ла-Манш. После того как танкер обогнул северо-западное побережье Франции, его встретил французский военный корабль. В итоге «Боракай» встал на якоре в портовом городе Сен-Назер на западе Франции. AFP писало, что судно задержали 27 сентября.

Прокуратура Бреста сообщала, что начала расследование в отношении танкера, который подозревают в нарушении морского права и связи с российским теневым флотом. Капитана судна, который является гражданином Китая, и его помощника задержали.

Французские власти предъявили капитану танкера обвинения в отказе выполнять указания французских военных. Ему предписали явиться на судебное заседание в Бресте в феврале 2026 года.

Задержание танкера прокомментировал 2 октября президент России Владимир Путин. Он назвал произошедшее пиратством. «Да, этот случай мне известен, танкер захвачен в нейтральных водах без всякого основания, и там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое, ничего там этого нет, не было, и быть не может», — сказал Путин на заседании клуба «Валдай». Он добавил, что не знает, «насколько это связано с Россией».

Танкер «Боракай», построенный в 2007 году, ходит под флагом Бенина. Reuters и AFP писали, что это судно также известно под названиями «Пушпа» (Pushpa) и «Кивала» (Kiwala) и находится под санкциями Великобритании и Евросоюза как один из танкеров теневого флота России.