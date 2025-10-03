«Важные истории»: как минимум 60 российских срочников погибли во время наступления ВСУ в Курской области

Летом и осенью 2024 погибли как минимум 60 российских срочников во время наступления ВСУ в Курской области, пишут «Важные истории» со ссылкой на сообщения СМИ, публикации родственников соцсетях и реестр наследственных дел.

Почти половина из них погибла в течение первых семи дней после начала наступления ВСУ 6 августа 2024 года. За сентябрь, согласно подсчетам издания, погибли еще как минимум 20 человек.

Средний возраст погибших срочников — около 20 лет. Погибшими оказались призывники из 34 российских регионов, в том числе по пять — из Краснодарского и Красноярского краев, четыре — из Алтайского края, по трое — из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана.

По данным «Важных историй», еще более 60 срочников могут числиться пропавшими без вести в Курской области.

В начале августа 2024 года «Русская служба Би-би-си» писала, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 159 российских солдат-срочников. Журналисты отмечали, что реальное число погибших срочников «наверняка выше», чем они смогли установить по открытым данным.

