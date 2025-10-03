Украинские дроны атаковали химический завод «Азот» в Пермском крае

Украинские беспилотники нанесли удар по химическому заводу «Азот» в Березниках Пермского края. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что на предприятии «была кратковременная остановка технологического цикла».

По словам Махонина, завод уже вернулся к работе в штатном режиме. «Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также из-за атаки дронов, сообщил Махонин, повреждения получил двухквартирный жилой дом, люди не пострадали.

Мэр Березников Алексей Казаченко вечером 2 октября также сообщал о «кратковременной остановке технологического цикла» на заводе «Азот», но не упоминал об ударе беспилотников. Очевидцы, писали российские телеграм-каналы, говорили о двух взрывах в районе химического завода.

Завод «Азот» принадлежит компании «Уралхим» — одному из крупнейших в мире производителей удобрений. Продукция предприятия также используется при производстве взрывчатых веществ.

Украинские СМИ отмечают, что «Азот» в Березниках находится примерно в 1700 километрах от границы РФ и Украины.

Украинские дроны неоднократно атаковали предприятия, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Беспилотники ВСУ также постоянно наносят удары по российским НПЗ, что, в числе прочих причин, привело к дефициту топлива в РФ и росту цен на него.