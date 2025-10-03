Суд в Ереване приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы по делу о призывах к захвату власти

Ереванский городской уголовный суд приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы, признав виновным по делу о публичных призывах к захвату власти, сообщает News.am.

Прокуратура просила назначить Аджапахяну два года и шесть месяцев заключения. Поводом для дела в отношении архиепископа стало интервью от февраля 2024 года, в котором Аджапахян сказал, что Армении нужен военный переворот.

Аджапахяна арестовали в июне 2025-го на фоне противостояния премьер-министра страны Никола Пашиняна с руководством Армянской церкви. Тогда же арестовали и другого архиепископа — Баграта Галстаняна.

Процесс над архиепископами связывают с парламентскими выборами, которые должны пройти в Армении в июне 2026 года, отмечает «Би-би-си». Оппозиция видит в этом преследование политических оппонентов. Представители правящей партии говорят о подготовке «гибридного вмешательства» в выборы, называя пророссийских оппозиционеров и церковных лидеров — частью этого плана.

Противостояние Пашиняна и церкви

Никол Пашинян обвинил «криминальное олигархическое духовенство» в подготовке переворота. Задержан архиепископ Галстанян и его сторонники В Армении снова обострился конфликт премьер-министра с церковью

