Суд приговорил Пи Дидди к четырем годам и двум месяцам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил музыканта Шона Комбса, более известного как Пи Дидди, к четырем годам и двум месяцам тюрьмы, сообщает CNN.

Судья также обязал рэпера выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Это максимальный размер штрафа, который он смог назначить.

С учетом вердикта присяжных, которые в июле признали Комбса виновным в двух эпизодах перевозки людей с целью сексуализированной эксплуатации, суд мог назначить рэперу до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура просила приговорить Комбса не менее чем к 11 годам заключения. Защита утверждала, что музыкант должен получить не более 14 месяцев.

«Я понимаю всю серьезность ситуации, и мне придется иметь дело с последствиями. Я беру на себя всю ответственность», — заявил Пи Дидди в суде.

Шона Комбса арестовали в сентябре 2024 года. По версии прокуратуры музыкант создал и управлял через свою бизнес-империю «преступным сообществом», которое занималось торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, похищеними людей, поджогами, взяточничеством. Рэпер отрицал все обвинения.

Присяжные вынесли вердикт в июле 2025 года. Комбса оправдали по самым тяжким обвинениям, за которые ему грозило пожизненное заключение — в торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации и в участии в преступном сообществе.

