Один из фигурантов дела миллиардера Ибрагима Сулейманова умер после задержания

Абакар Дарбишев — один из фигурантов дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого подозревают в организации двух убийств и покушения, — умер вскоре после задержания. Об этом со ссылкой на источники сообщили ТАСС и «Коммерсант».

Ибрагим Сулейманов и его брат Расул в 2024 году были бенефециарами компании «Сирена-трэвел» — крупнейшего поставщика IT-решений для авиаотрасли. Ранее бизнесмен был партнером миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова в «Росавиаконсорциуме» и замглавы Российской футбольной премьер-лиги, а также зятем бывшего руководителя «Менатепа» Платона Лебедева. В 2007 году Сулейманова приговорили почти к 11 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, а затем увеличили срок до 12 лет. Он освободился условно-досрочно в 2015 году.

По данным изданий, причина смерти Дарбишева — «сердечный приступ». Его задержали 1 октября в подмосковном Одинцово и после обыска у него дома собирались доставить в Москву, но по дороге Дарбишев умер.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что фигурант дела умер «в машине оперативников» у здания УВД по Центральному административному округу Москвы сразу после того, как дал показания. Канал пишут, что «по некоторым данным» Дарбишев дал показания на Сулейманова. Источники «Коммерсанта» это отрицают.

Газета утверждает, что СМИ называют Дарбишева лидером ОПГ. По данным «ВЧК-ОГПУ», его задержали как участника нападения на бывшего главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 году. Организацию его убийства, а также убийства профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999-м и еще одно покушение на убийство вменяют Сулейманову.

Миллиардер также жаловался «на проблемы с сердцем», пишет «Коммерсант». Ему несколько раз вызывали скорую помощь в изолятор.

Обыски и задержания по делу миллиардера Ибрагима Сулейманова прошли в Москве, Подмосковье и Дагестане 1 октября, сообщали СМИ. Всего по делу, по данным «Коммерсанта», могут проходить от 10 до 15 человек.

Суд в Москве 3 октября арестовал Сулейманова, а также родственника Абакара Дарбишева — Муххамеда Дарбишева, которого обвинили в покушении на убийство. Арестованные вину не признали.

Защита Сулейманова утверждает, что у него «серьезные проблемы в области кардиологии» и в этом году он «чуть не умер». Представители миллиардера собираются оспорить его арест.