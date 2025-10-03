В Москве по подозрению в убийстве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О задержании Сулейманова также пишут близкие к силовикам телеграм-каналы «112», Mash и Shot.

ТАСС передает, что речь идет об убийстве «прошлых лет». Сулейманова задержали сотрудники МВД и ФСБ, уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

По информации Shot, Сулейманова подозревают в убийстве, совершенном в 2004 году. Baza уточняет, что речь идет об убийстве бывшего главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля. Сулейманова также проверяют на причастность к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова, совершенному в 1999 году.

Обновление. Источники «Коммерсант» сообщили, что Сулейманова подозревают в организации заказного убийства бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году. Ибрагима Сулейманова задержали 2 октября. Вместе с ним задержан предполагаемый исполнитель преступления. Газета называет Сулейманова «теневым» миллиардером.

Ибрагим Сулейманов и его брат Расул в 2024 году были бенефециарами крупной IT-компании «Сирена-трэвел», отмечает ТАСС. «Сирена-трэвел» — крупнейший поставщик IT-решений для авиаотрасли. В его ключевом портфеле — система Leonardo, которая обеспечивает управление расписанием перелетов, продажами авиабилетов. Через сервисы «Сирена-трэвел» продается 80% авиабилетов в России. 2 октября «Коммерсант» писал, что онлайн-тревел-агентства пожаловались на действия «Сирена-трэвел» в Федеральную антимонопольную службу.

Сулейманов был партнером миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова в «Росавиаконсорциуме» — акционере «Внуковских авиалиний» и Транспортно-клиринговой палаты, а еще — замглавы Российской футбольной премьер-лиги. В 2007 году Сулейманова приговорили почти к 11 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Также Сулейманов — зять Платона Лебедева, бывшего руководителя «Менатепа» и бизнес-партнера Михаила Ходорковского.