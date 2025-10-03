Бывшего министра Михаила Абызова, осужденного на 12 лет, обвинили в мошенничестве

Против бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, осужденного в 2023 году на 12 лет колонии, завели новое уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

О сути дела издание не сообщает.

Накануне Абызова, по данным РБК, этапировали из колонии в Москву для следственных действий. 2 октября суд в Москве арестовал бывшего министра — такая практика необходима, чтобы формально закрепить его статус в рамках нового дела, объяснили собеседники РБК.

По их словам, теперь Абызова держат в «кремлевском централе» — спецблоке 99/1 изолятора «Матросская Тишина».

ТАСС со ссылкой на источники в сентябре сообщал, что против Абызова могут завести новое дело. Теперь агентство также сообщило об аресте бывшего министра.

Михаил Абызов занимал должность министра по делам открытого правительства в 2012-2018 годах. Его задержали в 2019-м. По версии следствия, Абызов создал преступное сообщество, которое похитило у сибирских энергетических компаний четыре миллиарда рублей.

Преображенский суд Москвы в декабре признал Абызова виновным в создании преступного сообщества (части 2 и 3 статьи 210 УК) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Кто такой Михаил Абызов

Продавец лечо, коллектор, министр без портфеля «Медуза» рассказывает историю Михаила Абызова

