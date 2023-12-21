Суд приговорил бывшего министра Михаила Абызова к 12 годам колонии
Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакс» из зала суда.
Суд также назначил Абызову штраф в размере 80 миллионов рублей, на три года запретил ему занимать должности в государственных органах, а также лишил бывшего министра Ордена Дружбы. По решению суда Абызов должен отбывать наказание в колонии строгого режима.
Абызова признали виновным в создании преступного сообщества (части 2, 3 статьи 210 УК) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), отмечает «Медиазона».
Адвокат Александр Аснис, представляющий интересы Абызова, заявил, что «защита изучит приговор и по согласованию с подзащитным решит вопрос о его обжаловании».
В начале декабря гособвинение просило приговорить Абызова к 19 с половиной годам колонии строгого режима. Еще 11 фигурантам дела сторона обвинения попросила назначить от 7 лет до 18,5 лет колонии.
Михаил Абызов занимал должность министра по делам Открытого правительства с мая 2012-го по май 2018 года. Его задержали в 2019 году по делу об экономических преступлениях. По версии следствия, Абызов создал преступное сообщество, которое похитило у сибирских энергетических компаний четыре миллиарда рублей.
В 2020 году суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова 32 миллиарда рублей. Ведомство заявило, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. В декабре 2023-го адвокат Абызова заявил, что его подзащитный выплатил по иску в бюджет уже более 20 миллиардов рублей за счет собственного имущества.