Суд приговорил бывшего министра Михаила Абызова к 12 годам колонии

Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакс» из зала суда.

Суд также назначил Абызову штраф в размере 80 миллионов рублей, на три года запретил ему занимать должности в государственных органах, а также лишил бывшего министра Ордена Дружбы. По решению суда Абызов должен отбывать наказание в колонии строгого режима.

Абызова признали виновным в создании преступного сообщества (части 2, 3 статьи 210 УК) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), отмечает «Медиазона».

Адвокат Александр Аснис, представляющий интересы Абызова, заявил, что «защита изучит приговор и по согласованию с подзащитным решит вопрос о его обжаловании».

В начале декабря гособвинение просило приговорить Абызова к 19 с половиной годам колонии строгого режима. Еще 11 фигурантам дела сторона обвинения попросила назначить от 7 лет до 18,5 лет колонии.

Михаил Абызов занимал должность министра по делам Открытого правительства с мая 2012-го по май 2018 года. Его задержали в 2019 году по делу об экономических преступлениях. По версии следствия, Абызов создал преступное сообщество, которое похитило у сибирских энергетических компаний четыре миллиарда рублей.

В 2020 году суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова 32 миллиарда рублей. Ведомство заявило, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. В декабре 2023-го адвокат Абызова заявил, что его подзащитный выплатил по иску в бюджет уже более 20 миллиардов рублей за счет собственного имущества.

Кто такой Михаил Абызов

Продавец лечо, коллектор, министр без портфеля «Медуза» рассказывает историю Михаила Абызова

Кто такой Михаил Абызов

Продавец лечо, коллектор, министр без портфеля «Медуза» рассказывает историю Михаила Абызова