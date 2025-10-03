Бригада «Эспаньола», состоящая из ультраправых футбольных фанатов, объявила о расформировании

Бригада «Эспаньола», сформированная из ультраправых футбольных фанатов для участия в войне с Украиной, объявила, что прекращает существование.

«Мы внесли значимый вклад, оставили видимый след, можем теперь спокойно отложить память о прошлом и уверенно двигаться к новым рубежам», — говорится в телеграм-канале бригады.

По словам ее участников, морской отряд бригады уходит в «одиночное плавание», разведывательный центр «Мелодия «выведен в отдельную структуру», а на базе 88-й бригады «будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды».

В посте отмечается, что «основной состав» бригады, часть которого участвовала в войне еще с 2014 года, «создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур Российской Федерации».

Причина расформирования бригады не уточняются. Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин назвал это «неприятной новостью».

«Понимаю, что умные и инициативные не нужны, нужны верные. И верные, умные, инициативные тоже не требуются. В таком тройственном сочетании, потому что два последних элемента лишние, еще не нужны яркие, с историей, своим мнением и харизматичным командиром, не дающим в обиду своих. <…> Приобрела ли Россия, потеряв «Эспаньолу»? Сами-то как думаете? Зато у нас теперь есть исламская футбольная лига. Как-то совпало по времени с ликвидацией военного подразделения русских по национальности или по духу футбольных фанатов. Странненько», — написал он.

«Эспаньола» была сформирована преимущественно из футбольных фанатов, некоторые ее бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов. По данным издания «Черта», «Эспаньола» связана с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и «Единой Россией». «Важные истории» писали, что «Эспаньолу» спонсировал начальник службы безопасности РЖД Виктор Шендрик. Подразделение возглавляет фанат ЦСКА и участник группировки Red-Blue Warriors Станислав Орлов с позывным Испанец, который участвовал в войне в Донбассе с 2014 года.

