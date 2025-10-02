В Ленинградской области сотрудники Росгвардии избили основателя «Благотворительной больницы» Сергея Иевкова, который помогает бездомным
Сотрудники Росгвардии избили врача и основателя «Благотворительной больницы» Сергея Иевкова, а также повредили его служебную машину. Об этом сообщили сам проект и издание «Бумага».
Иевкова избили во время выезда к бездомным людям, которым помогает «Благотворительная больница». Он добивался госпитализации бездомного пациента в Ленинградский областной наркологический диспансер. Сотрудники учреждения не хотели забирать пациента и вызвали росгвардейцев.
Приехавшие силовики не вмешивались в спор врачей, и пациента все же удалось госпитализировать. Росгвардейцы, по словам Иевкова, напали на него, когда он уходил из диспансера.
Сначала силовики заявили врачу, что он задержан как «участник ДТП», а затем повалили его на землю. Иевков спрятался от них в служебном автомобиле «Благотворительной больницы». Сотрудники Росгвардии, как утверждается, стучали по машине и пытались ее вскрыть, а затем распылили в салон перцовый баллончик. Иевков потерял сознание. Росгвардейцы вытащили его из машины, разбив стекло.
Врач очнулся на носилках диспансера, уже, как утверждается, избитый. Ему угрожали вызовом «психбригады», утверждали, что он притворяется, а сотрудники диспансера отказались оказать ему помощь, потому что Иевков «конфликтный». В итоге основателя «Благотворительной больницы» забрала скорая помощь. Его доставили в Токсовскую больницу в Ленобласти. Травматолог при осмотре зафиксировал у Иевкова множественные ушибы.
Врач рассказал «Бумаге», что силу к нему применили не столько силовики, но начальник медицинской службы Ленинградского областного наркологического диспансера: он ударил его и выбил из рук телефон.
Сергей Иевков — основатель и глава петербургской «Благотворительной больницы». Этот проект бесплатно принимает бездомных людей для медицинских осмотров, помощи и тестирования на различные заболевания. Сотрудники и волонтеры «Благотворительной больницы» также помогают устраивать пациентов в медицинские и социальные учреждения Петербурга.