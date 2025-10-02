Суд в Москве объявил «экстремистом» миллиардера Дениса Штенгелова. Бизнес владельца «Кириешек» изъяли в доход государства

Тверской суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество миллиардера Дениса Штенгелова — владельца группы компаний «КДВ», которая выпускает продукцию под марками «Кириешки», «Яшкино», Calve, «Бабкины семечки». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд объявил «экстремистским объединением» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. По решению суда имущество жены миллиардера Марии Каржиловой и его отца также будет конфисковано в доход государства. В числе прочего суд постановил изъять акции «КДВ», пишет РБК.

Адвокаты Штенгелова будут обжаловать решение суда.

Изъять активы бизнесмена и объявить его «экстремистом» требовала Генпрокуратура РФ. Ведомство утверждало, что Штенгелов-младший, гражданин Австралии, и его отец, гражданин Украины, представляют «прямую угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства».

По данным прокуратуры, Штенгеловы, получая доход в России, вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей и направили средства «на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляли оружие украинской стороне». Штенгелов-старший, утверждало ведомство, с 2014 года оказывал финансовую помощь Украине и создал собственное военизированное подразделение, а его сын снабжал украинских военных продовольствием и другими товарами.

Денис Штенгелов — бывший владелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где в марте 2018 года произошел крупный пожар. В результате случившегося погибли 60 человек, в том числе 37 детей, ранения получили 79 человек. После пожара бизнесмен перечислил семьям погибших 192 миллиона рублей. Уголовное дело на Штенгелова не заводили.