Генпрокуратура РФ потребовала объявить «экстремистом» миллиардера Дениса Штенгелова. Его холдингу принадлежат «Кириешки», ранее он владел «Зимней вишней»

Генпрокуратура РФ подала в Тверской районный суд Москвы иск с требованием объявить «экстремистами» российского бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца Николая, сообщает «Медиазона». Суд принял иск к производству 25 августа.

Из карточки дела на сайте суда следует, что прокуратура подала иск из-за «распространения экстремистских материалов» (статья 13 закона «О противодействии экстремистской деятельности»).

Денис Штенгелов — совладелец холдинга «КДВ Групп», который выпускает продукцию под марками «Кириешки», «Яшкино», Calve, «Бабкины семечки». Также ему принадлежит сибирская сеть супермаркетов «Ярче!» и футбольный клуб «КДВ» в Томске. Денис Штенгелов с 2008 года живет в Австралии. Журнал Forbes в апреле 2025-го оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов.

Денис Штенгелов — бывший владелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где в марте 2018 года произошел крупный пожар. В результате случившегося погибли 60 человек, из низ 37 детей, ранения получили 79 человек. Следственный комитет не возбуждал в отношении Штенгелова уголовное дело. После пожара бизнесмен перечислил семьям погибших 192 миллиона рублей.

Отец бизнесмена, Николай Штенгелов, занимался бизнесом в Томске в 1995-2005 годах, затем основал несколько компаний в Украине. Штенгелов-старший в 2016-2018 годах был депутатом Приморского районного совета в Запорожской области Украины.