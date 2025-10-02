Отца Леонида Волкова оштрафовали на 300 тысяч рублей за перевод двух тысяч рублей ФБК

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 300 тысяч рублей 70-летнему математику Михаилу Волкову, отцу оппозиционера Леонида Волкова, по делу о финансировании ФБК (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Об этом сообщила «Медиазона».

Прокуратура запрашивала для Волкова штраф в размере 600 тысяч рублей.

Михаила Волкова обвиняли в том, что 5 августа и 5 сентября 2021 года он перевел на счет ФБК по одной тысяче рублей со своей карты Сбербанка. Он признал вину.

В своем последнем слова Волков напомнил, что ему удалось многого добиться в науке, его достижения «известны в математическом мире». По его словам, несмотря на предложения уехать за границу, он решил, что может приносить пользу «не только мировой науке, но и отечественному образованию».

«Прошу учесть и то, что я уже очень серьезно наказан. Мне пришлось уйти из университета, оставить работу, которой была посвящена вся моя жизнь. 70-летний юбилей был отмечен не наградой от ректора, не научной конференцией в мою честь, а вручением обвинительного заключения в кабинете следователя ФСБ», — заявил Волков.

Ранее на допросе у следователя он сообщил, что с 2017 года периодически жертвовал ФБК, когда были деньги, в том числе после того, как российский суд объявил фонд «экстремистской» организацией.

«Их деятельность не казалась мне экстремистской, поскольку они снимали антикоррупционные расследования. Потом было письмо от ФБК, что деньги можно было переводить по новым реквизитам, и это безопасно. Я перешел по присланной ссылке и оформил автопереводы по одной тысяче рублей. После 5 сентября я перестал переводить деньги, поскольку понял, что такие переводы все-таки незаконны и небезопасны», — говорил Михаил Волков на допросе. Он добавлял, что его сын Леонид не агитировал его и «не призывал вступать в ФБК и помогать организации».

Михаил Волков — доктор физико-математических наук. До недавнего времени он был преподавателем и заведующим кафедрой алгебры и фундаментальной информатики Уральского федерального университета. Волков проработал в университете 49 лет. Его уволили в феврале 2025 года.

Утром 3 апреля силовики пришли с обыском в квартиру Михаила Волкова в Екатеринбурге. Силовики изъяли у Волкова-старшего всю технику, а также несколько часов допрашивали его в управлении ФСБ по Свердловской области. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Читайте также

В России завели уже больше 70 уголовных дел на тех, кто донатил ФБК после того, как их объявили «экстремистами». Что делать, если я тоже в зоне риска? Короткая (и не самая оптимистичная) инструкция «Медузы»

Читайте также

В России завели уже больше 70 уголовных дел на тех, кто донатил ФБК после того, как их объявили «экстремистами». Что делать, если я тоже в зоне риска? Короткая (и не самая оптимистичная) инструкция «Медузы»