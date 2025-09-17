Прокурор запросил для отца Леонида Волкова штраф 600 тысяч рублей по делу о донатах ФБК

Государственный обвинитель попросил Кировский районный суд Екатеринбурга приговорить 69-летнего математика Михаила Волкова, отца политика Леонида Волкова, к штрафу в размере 600 тысяч рублей по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией, сообщает «Медиазона» 17 сентября.

Михаила Волкова обвиняют в том, что 5 августа и 5 сентября 2021 года он перевел на счет ФБК по одной тысяче рублей. Он признал вину.

На заседании суда Михаил Волков отказался давать показания. Ранее на допросе у следователя он сообщил, что с 2017 года периодически жертвовал ФБК, когда были деньги, в том числе после того, как российский суд объявил фонд «экстремистской» организацией.

«Их деятельность не казалась мне экстремистской, поскольку они снимали антикоррупционные расследования. Потом было письмо от ФБК, что деньги можно было переводить по новым реквизитам, и это безопасно. Я перешел по присланной ссылке и оформил автопереводы по одной тысяче рублей. После 5 сентября я перестал переводить деньги, поскольку понял, что такие переводы все-таки незаконны и небезопасны», — говорил Михаил Волков на допросе.

Из документов, оглашенных в суде, известно, что в январе 2025-го ФСБ запросила у Сбербанка справку об операциях Михаила Волкова, и банк подтвердил, что с его счета дважды списывались деньги в пользу ФБК.

Уголовное дело в отношении Волкова возбудили в начале апреля. Он находится под подпиской о невыезде.

Михаил Волков — доктор физико-математических наук. До недавнего времени он был преподавателем и заведующим кафедрой алгебры и фундаментальной информатики Уральского федерального университета. Волков проработал в университете 49 лет. Его уволили в феврале 2025 года.

