На границе России и Казахстана скопились несколько тысяч фур с грузами из Китая

На границе России и Казахстана образовались очереди из фур с грузами из Китая, сообщает «Коммерсант».

По словам заместителя руководителя отдела логистики компании СЛК Максима Емелина, очереди начали скапливаться с середины сентября — в основном из машин с грузами двойного назначения и подпадающими под санкции товарами (электроника, дроны и детали к ним, одежда, товары западных брендов).

Он отметил, что многие перевозчики, опасаясь попасть на досмотр, сворачивают в «отстойники» для «выжидания лучшего момента». Коммерческий директор транспортной компании AKFA Алексей Чернышев также рассказал, что третью неделю подряд на казахстанском маршруте из Китая в Россию наблюдаются многокилометровые очереди.

По данным директора по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослава Белоусова, большое количество машин ожидает досмотра в связи с усиленным контролем на погранпереходах — обе стороны проводят рейды, пытаясь найти «недобросовестных грузоотправителей и перевозчиков». Он добавил, что погранпереходы перегружены, машины заняли все ближайшие парковки, а также стоят на обочинах.

Руководитель отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян сообщил, что на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» между Казахстаном и РФ сейчас находится две-три тысячи грузовиков. При этом, по словам источника «Коммерсанта», речь идет о 7,5 тысячи грузовиков.

Федеральная таможенная служба России еще 23 сентября утверждала, что скопления фур наблюдается только на выезде из России в Казахстан «в связи с проведением дополнительных проверочных мероприятий казахстанской стороной». На въезд в Россию «скоплений не зафиксировано», говорили в ведомстве. В свою очередь, Минтранс Казахстана заявлял, что на некоторых пунктах пропуска «наблюдается значительное скопление транспортных средств на нейтральной полосе в сторону РФ, особенно грузового автотранспорта», что приводит к образованию очередей.

Максим Емелин из логистической компании СЛК предположил, что происходящее на границе может говорить об изменении политики Казахстана в сторону более серьезного соблюдения западных санкций: «Однозначно можно сказать, что это не временный сбой, а скорее новая реальность — ужесточение контроля и все большее соблюдение санкций западных стран».

