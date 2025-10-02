Издательство Ad Marginem оштрафовали на 800 тысяч рублей за книгу «Тело каждого» Оливии Лэнг

Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей издательство Ad Marginem по протоколу о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП), сообщили проект «Слово защите» и ТАСС.

Протокол в отношении издательства составили из-за книги «Тело каждого» Оливии Лэнг. В описании книги на сайте издательства говорится, что это «художественное исследование долгой борьбы за телесную свободу, от сексуального освобождения до феминизма и движения за гражданские права».

На сайте Ad Marginem говорится, что тираж книги закончился.

В конце мая петербургский независимый книжный магазин «Подписные издания» оштрафовали на 800 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» из-за продажи трех книг издательства Ad Marginem — «Тело каждого» Оливии Лэнг и «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг.

Протокол о «пропаганде ЛГБТ» также составляли на издательство «Новое литературное обозрение». Поводом для протокола стала книга «Инфернальный феминизм» Пера Факснельда, которую издали в 2022 году тиражом две тысячи экземпляров. Суд оштрафовал издательство на 400 тысяч рублей.