Forbes: Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 миллиардов долларов

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск 1 октября стал первым человеком в истории, чье состояние, по оценке журнала Forbes, достигло 500 миллиардов долларов.

По данным индекса миллиардеров, который Forbes ведет в реальном времени, состояние Маска достигло этой отметки в 15:30 по восточному времени США (22:30 мск) на фоне роста акций Tesla примерно на 4%. В дальнейшем состояние Маска незначительно снизилось — до 499,1 миллиарда долларов.

Агентство Bloomberg, которое также составляет индекс самых богатых людей планеты, оценивает состояние Маска в 470 миллиардов долларов.

Состояние Илона Маска, по оценкам Bloomberg и Forbes соответственно, на 120 или 150 миллиардов долларов больше, чем у второго самого богатого человека в мире — Ларри Эллисона из Oracle.

Илону Маску принадлежит 12% акций производителя электрокаров Tesla на 191 миллиард долларов, 42% акций ракетно-космической компании SpaceX на 168 миллиардов долларов, а также 53% акций на 60 миллиардов долларов.

За последние пять лет состояние Илона Маска выросло более чем в 20 раз. Как пишет Forbes, в марте 2020-го его состояние оценивалось в 24,6 миллиарда долларов, однако уже в августе того же года оно превысило 100 миллиардов долларов на фоне стремительного роста акций Tesla. Состояние Маска превысило 200 миллиардов долларов в сентябре 2021 года, 300 миллиардов — в ноябре 2021-го, 400 миллиардов — в декабре 2024-го.

Илон Маск может стать первым человеком в истории с состоянием один триллион долларов, это может случиться к 2027 году, предсказала аналитическая группа Informa Connect Academy в сентябре 2024-го.

