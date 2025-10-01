Войска РФ ударили по подстанции в Киевской области. В Украине заявили, что без электроснабжения остался саркофаг Чернобыльской АЭС

Саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции остался без электроснабжения в результате российского удара по энергетической инфраструктуре в городе Славутич Киевской области, сообщило Министерство энергетики Украины.

Ведомство утверждает, что из-за обстрела Чернобыльская АЭС «оказалась в блэкауте» и на станции «возникла чрезвычайная ситуация».

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался „Новый безопасный конфайнмент“ (официальное название саркофага — прим. „Медузы“) — ключевой объект, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», — заявили в Минэнерго Украины.

Сейчас специалисты, как говорится в сообщении ведомства, пытаются восстановить подачу электричества. Об изменении уровня радиации власти Украины не сообщают.

Обновление. Блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской АЭС, включая защитный саркофаг над четвертым энергоблоком, продолжался более трех часов после российской атаки на подстанцию в Славутиче, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов», — добавил он.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что на ЧАЭС «произошли перебои в подаче электроэнергии» из-за потери подключения к подстанции «Славутич». «Объект оперативно переключился на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено, за исключением Нового безопасного конфайнмента (НБК). <…> Два аварийных дизель-генератора теперь снабжают НБК электроэнергией», — говорится в сообщении агентства.

Войска РФ нанесли удар по электроподстанции в Славутиче вечером 1 октября, сообщил мэр города Юрий Фомичев. В результате удара на станции произошел пожар.

Власти Киевской области уточнили, что энергетический объект атаковал беспилотник. Славутич остался без электроснабжения. К 18:00 без света оставались около 20 тысяч местных жителей. Воду им подавали по графику

Без электричества также остались несколько населенных пунктов в соседней Черниговской области, заявили местные власти. В регионе ввели графики отключений электричества.

Кроме того, украинские паблики и СМИ сообщали о перебоях электричества в Днепре, предположительно, после некой вспышки, которую заметили над городом. Власти эти сообщения не комментировали.

«Россияне обстреливают нашу энергетику и создают угрозы не только Украине, но и безопасности Европы. Без ответа такие действия не останутся», — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Новое защитное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию в 2019 году. Саркофаг, получивший официальное название «Новый безопасный конфайнмент» (НБК), должен обеспечить защиту аварийного блока на 100 лет. НБК заменил объект «Укрытие», которое построили сразу после аварии на станции — в 1986 году.

В феврале 2025 года в саркофаг ЧАЭС попал беспилотник. Украина обвинила в атаке Россию. Москва обвинения отвергла, назвав инцидент «провокацией».

Мы подробно рассказывали об этом

В Чернобыле ввели в эксплуатацию новый саркофаг АЭС. Предыдущий возвели сразу после аварии — и в нем были щели площадью в тысячу квадратных метров

Мы подробно рассказывали об этом

В Чернобыле ввели в эксплуатацию новый саркофаг АЭС. Предыдущий возвели сразу после аварии — и в нем были щели площадью в тысячу квадратных метров