Верховный суд не разрешил Трампу немедленно уволить Лизу Кук из Совета ФРС

Верховный суд США отказался удовлетворить запрос Минюста, который требовал отменить решение о заморозке немедленного увольнения члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Лизы Кук. О решении суда сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп в августе попытался уволить Кук из ФРС по «уважительной причине». Он заявил, что у него есть «достаточные основания» для увольнения Кук, поскольку она могла «предоставить ложные сведения по одному или нескольким ипотечным кредитам».

Так, утверждал Трамп, ссылаясь на обвинения директора Федерального агентства по финансированию жилья Билла Пулта, Кук указала два объекта недвижимости в разных штатах как свое основное место жительства. Официальные обвинения Кук предъявлены не были.

Кук отказалась уходить в отставку и отвергла обвинения Трампа в мошенничестве. Она заявила, что эти обвинения не дают президенту достаточных оснований, чтобы отстранить ее от должности. По словам Кук, обвинения — лишь предлог, под которым Трамп хочет уволить ее с должности из-за позиции по денежно-кредитной политике США.

Федеральный суд округа Колумбия в сентябре вынес решение о заморозке увольнения Кук, что позволило ей остаться на посту. Минюст попросил Верховный суд отменить это решение до рассмотрения иска Трампа, который также обратился в инстанцию в попытках уволить Кук.

Однако, согласно нынешнему определению Верховного суда, Кук может оставаться в должности как минимум до января 2026-го, когда дело рассмотрят по существу.

Федеральная резервная система США — независимое федеральное агентство, которое выполняет функции центрального банка. Совет управляющих ФРС состоит из семи членов.

До Дональда Трампа ни один президент США не пытался уволить чиновника ФРС. Увольнение Кук дало бы Трампу возможность сформировать собственное большинство в Совете управляющих ФРС.

Лиза Кук — первая чернокожая женщина, вошедшая в Совет управляющих ФРС. Ее назначил на эту должность предыдущий президент США Джо Байден в 2022 году. Срок ее полномочий истекает только в 2038-м.