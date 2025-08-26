Трамп заявил, что по «уважительной причине» увольняет члена Совета ФРС Лизу Кук, которую назначал Байден. Она отказалась уходить в отставку

Дональд Трамп объявил об увольнении члена Совета управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) Лизы Кук. Он уведомил ее об этом письмом, которое опубликовал в соцсети Truth Social.

В письме Трамп написал, что у него есть «достаточные основания» для увольнения Кук, поскольку она могла «предоставить ложные сведения по одному или нескольким ипотечным кредитам». Так, утверждает Трамп, ссылаясь на обвинения директора Федерального агентства по финансированию жилья Билла Пулта, Кук указала два объекта недвижимости в разных штатах как свое основное место жительства, а это невозможно одновременно. Трамп пишет, что «американский народ должен быть уверен в честности членов Федерального резерва», а уверенности в честности Лизы Кук у него нет.

«Президент Трамп якобы уволил меня „по уважительной причине“, хотя по закону такой причины не существует, и у него нет полномочий на это», — заявила в ответ Кук. Она отказалась уходить в отставку и добавила, что продолжит выполнять свои обязанности, «помогая американской экономике, как делала это с 2022 года».

Ранее президент США никогда не увольнял членов Совета ФРС, но это возможно «по уважительной причине», отмечает Bloomberg. Закон не уточняет, что именно считается такой «причиной», но как правило, под ней понимается должностное преступление или неисполнение обязанностей, пишет CNBC.

Лиза Кук была назначена на свой пост предыдущим президентом США Джо Байденом в 2022 году и стала первой чернокожей женщиной, вошедшей в Совет управляющих ФРС. Срок ее полномочий истекает только в 2038 году. Ее увольнение, как отмечает Bloomberg, дало бы Трампу возможность сформировать собственное большинство в Совете управляющих ФРС, который состоит из семи членов.