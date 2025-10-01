Фильму «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи отказали в выдаче прокатного удостоверения в России. Об этом сообщила компания-прокатчик «Русский репортаж».

«Прокат в России, который должен был начаться 30 октября, не состоится. Спасибо, что ждали этот фильм и поддерживали нас! Работаем дальше», — говорится в посте компании.

Причины такого решения не уточняются.

Джафар Панахи — иранский режиссер, которого много лет преследуют власти страны. В 2010 году его обвинили в «антиправительственной деятельности» и приговорили к шести годам тюрьмы. Позже срок заменили домашним арестом, но запретили режиссеру запретили снимать кино, выезжать из страны и давать интервью. Несмотря на это, он тайно снял еще пять картин, которые позже участвовали в международных фестивалях. В 2022 году Панахи осудили снова, он вышел из тюрьмы в начале 2023 года. В мае нынешнего года он впервые лично представил свой фильм на фестивале в Каннах.

«Простая случайность» — это «наполненный неожиданными поворотами политический триллер об отношениях жертв и палачей, разворачивающийся в пустыне». «Медуза» подробно писала о фильме здесь. Картина получила главный приз Каннского фестиваля в 2025 году.

