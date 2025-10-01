В Крыму еще больше понизили квоты продажи бензина. Теперь за один раз можно купить только 20 литров

В Крыму понизили квоты на продажу бензина — теперь за один раз можно купить только . Об этом заявил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

Он заверил, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полной мере.

Квоты на продажу бензина и дизеля частным лицам были введены 29 сентября, тогда они составляли 30 литров в одни руки. Параллельно с этим были установлены максимальные розничные цены на топливо.

В России уже несколько недель продолжается серьезный топливный кризис, вызванный атаками украинских беспилотников на НПЗ на фоне сезонного увеличения спроса. По состоянию на конец сентября из-за атак простаивали 38% всех перерабатывающих мощностей в стране.

Правительство РФ 30 сентября продлило запрет на экспорт бензина и дизеля до конца года. При этом вице-премьер вице-премьер Александр Новак 1 октября заверил, что ситуация с бензином в стране «абсолютно контролируемая».

