Павел Дуров считает, что его пытались отравить весной 2018 года. Тогда же российские власти начали блокировать Telegram

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров подозревает, что пережил попытку отравления в 2018 году. Об этом он заявил в интервью подкастеру Лексу Фридману.

Lex Fridman

По словам Дурова, это произошло весной 2018 года, когда он искал финансирование для , а « пыталась заблокировать Telegram». Дуров тогда жил один в арендованном таунхаусе (в какой стране, он не уточнил). По его словам, у него был «странный» сосед по дому. Однажды этот сосед оставил «что-то» у двери Дурова перед тем, как предприниматель вернулся домой. Через час после возвращения Дурову стало плохо.

«Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать [с кровати] и пойти в ванную. Но пока я шел туда, мое тело стало отказывать. Сначала зрение и слух, потом стало трудно дышать. Все это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: «Ну вот и все». <…> Я очнулся на полу на следующий день. <…> Я не мог встать, дикая слабость. По всему телу полопались сосуды. Со мной такого никогда не было. Я потом две недели ходить не мог», — сказал Дуров.

Он добавил, что ничего не рассказал членам своей команды и не упоминал об случившемся публично. «Но было тяжело. <…> «Я до этого никогда не болел. У меня идеальное здоровье», — признался основатель Telegram.

Дуров не уточнил, кого подозревает в предполагаемой попытке отравления.