Bloomberg: Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы

Власти России разрабатывают план на случай, если Евросоюз решит изъять замороженные за рубежом российские активы, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по словам человека, близкого к правительству РФ, российские власти могут национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации.

Указ, позволяющий проводить ускоренную продажу госактивов в особом порядке, президент России Владимир Путин подписал 30 сентября. В документе отмечается, что это ответ на «недружественные» действия иностранных государств, в том числе санкции.

Источник Bloomberg утверждает, что этот документ призван ускорить продажу различных компаний, как российских, так и иностранных. И если ЕС начнет арест российских активов, Москва может ответить симметрично.

Несмотря на западные санкции, введенные после полномасштабного российского вторжения в Украину, в России продолжают работать сотни иностранных компаний. Среди них — Uniсredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo и Mondelez.

Активы российского Центробанка в размере более 260 миллиардов евро заморожены в западных странах с 2022 года. Большая часть из них (около 194 миллиардов евро) находится в Бельгии, на счетах депозитария Euroclear.

Власти западных стран с начала полномасштабной российско-украинской войны обсуждают варианты использования активов РФ на помощь Украине и восстановление этой страны.

В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны должны найти законный механизм использования российских активов. Он предложил выдать Украине 140 миллиардов евро в кредит за счет замороженных активов РФ. Против этого варианта выступили Бельгия и Франция.

Что происходит с замороженными активами РФ

ЕС заморозил российские активы на сотни миллиардов евро. Их не конфисковывают для помощи Украине, но и не возвращают РФ — пока идет война От ограничений страдают россияне, которые не находятся под санкциями

Что происходит с замороженными активами РФ

ЕС заморозил российские активы на сотни миллиардов евро. Их не конфисковывают для помощи Украине, но и не возвращают РФ — пока идет война От ограничений страдают россияне, которые не находятся под санкциями