ЕС готовит два варианта использования замороженных российских активов. Германия уже смягчила свою позицию в отношении этой идеи

Еврокомиссия готовит механизмы использования замороженных российских активов для обеспечения «репарационных кредитов» Украине, которые предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Financial Times.

Один вариант, как говорят пять источников FT, предполагает, что российские активы на сумму около 170 миллиардов евро, находящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, используют для покупки облигаций ЕС с нулевой процентной ставкой, а привлеченный капитал затем передадут Украине.

Второй вариант предусматривает использование специально созданной структуры (special purpose vehicle, SPV) для управления финансированием, что позволит участвовать в схеме и странам, не входящим в ЕС.

Механизмы, разработанные Еврокомиссией, направлены на преодоление возражений нескольких стран — в частности Бельгии, Германии и Франции. Они обеспокоены тем, что конфискация активов может выйти за рамки законов или подорвать доверие к евро как резервной валюте.

Однако теперь Германия, как говорят два источника Bloomberg, «превратилась в одного из главных сторонников» максимизации доходов от российских средств. По их данным, изменение позиции Берлина связано с опасением, что если поддержка Украины со стороны США при Дональде Трампе ослабнет, то бремя помощи Украине ляжет на ФРГ, что может еще больше усилить рост крайне правых сил в стране.

Давление на союзников, как пишет FT, также оказывают США. В записке Вашингтона странам «Большой семерки», с содержанием которой ознакомилась газета, говорится, что члены G7 должны «рассмотреть возможность изъятия основного капитала российских активов в инновационном ключе для финансирования обороны Украины».

По данным FT, министры финансов стран ЕС планируют обсудить идею репарационных кредитов на встрече, которая пройдет на неделе в Дании.

В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый вариант финансирования Украины за счет российских замороженных активов — кредит в счет будущих репараций. Она отметила, что сами активы при этом затронуты не будут, а риски предложила «нести коллективно».

Активы российского Центробанка в размере более 260 миллиардов евро заморожены в западных странах с 2022 года. Большая часть из них (около 194 миллиардов евро) находится в Бельгии, на счетах депозитария Euroclear. По данным двух источников FT, около 170 миллиардов евро уже погашены и сейчас числятся в виде денежных остатков на счетах. Напрямую для финансирования Украины российские активы не используются, но прибыль от них уже несколько раз отправлялась на закупки и помощь Киеву — в том числе, военную. В Кремле возможную конфискацию и другие действия с российскими активами не раз называли «воровством» и нарушением международных норм и грозили обращениями в суды, если Запад решится на эти шаги.

