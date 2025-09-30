Запорожская АЭС отключена от внешнего энергоснабжения уже неделю. Это самое долгое отключение с начала войны

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в городе Энергодар, захваченная Россией, уже неделю находится без внешнего энергоснабжения. Из-за обстрелов она отключена от электросети и получает электричество от дизель-генераторов, заявил 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

«Генераторы и станция не рассчитаны на это и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя», — написал Зеленский в телеграме. Он подчеркнул, что «ситуация критическая» и что «именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети до станции».

Назначенный Россией директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила ТАСС, что все дизель-генераторы, обеспечивающие энергоснабжение станции, работают штатно, а персонал «отслеживает параметры безопасности».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 30 сентября также прокомментировало обстановку на Запорожской АЭС. Агентство полагает, что на данный момент аварийные дизель-генераторы справляются со своей задачей, а запасов топлива для них хватает, но все равно необходимо как можно скорее восстановить внешнее энергоснабжение станции.

«Состояние реакторных блоков и отработанного топлива стабильно до тех пор, пока дизель-генераторы способны обеспечивать достаточную мощность для поддержания основных функций безопасности и охлаждения. Тем не менее, крайне важно восстановить внешнее электроснабжение. Я настоятельно призываю обе стороны к сотрудничеству и проведению ремонтных работ», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Последняя линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС была повреждена 23 сентября в результате обстрелов. Станция осталась без внешнего электроснабжения уже в 10-й раз с начала полномасштабной войны. Нынешнее отключение стало самым длительным.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы. Российские военные захватили ее 4 марта 2022 года. С сентября 2022-го ЗАЭС не производит электроэнергию — работают только системы, необходимые для охлаждения реакторов.

Читайте также

«Город-призрак, управляемый насилием и страхом» Энергодар — четвертый год под оккупацией и тотальным контролем России. Некоторые пропавшие там люди так и не нашлись, а украинским детям в школах прививают кремлевский «патриотизм»

Читайте также

«Город-призрак, управляемый насилием и страхом» Энергодар — четвертый год под оккупацией и тотальным контролем России. Некоторые пропавшие там люди так и не нашлись, а украинским детям в школах прививают кремлевский «патриотизм»