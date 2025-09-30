В ChatGPT появился родительский контроль. В августе на разработчиков подали в суд после гибели подростка, обсуждавшего с чат-ботом суицид

Компания OpenAI запустила родительский контроль для чат-бота ChatGPT, сообщает Reuters.

Новая функция позволит связать учетные записи подростков и их родителей. Для подключения одной из сторон необходимо отправить соответствующий запрос. При этом функция активируется только в случае, если вторая сторона примет этот запрос.

Родители смогут ограничить доступ подростков к части контента и возможности по генерации или редактированию изображений, устанавливать режим тишины контролировать, запоминает ли ChatGPT прошлые чаты, а также решать, можно ли использовать эти разговоры для обучения моделей OpenAI. Однако, по словам компании, у родителей не будет доступа к расшифровкам чатов подростков.

Кроме того, если нейросеть заподозрит, что подросток в кризисе, сотрудники OpenAI пришлют родителям экстренное уведомление об этом.

Новая функция, пишет Reuters, появилась на фоне иска семьи погибшего 16-летнего школьника Адама Рейна из Калифорнии против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана.

Рейн покончил с собой в апреле 2025-го после нескольких месяцев обсуждения этой темы с ChatGPT. Семья Рейна утверждает, что чат-бот помог мальчику спланировать самоубийство, а также предложил составить предсмертную записку.

еще одна похожая история

В США 14-летний подросток общался с чат-ботом компании Character.ai, а затем умер в результате суицида. Его мать подала в суд на разработчиков

еще одна похожая история

В США 14-летний подросток общался с чат-ботом компании Character.ai, а затем умер в результате суицида. Его мать подала в суд на разработчиков