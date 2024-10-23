В США мать 14-летнего подростка подала иск к создателям чат-бота Character.ai после того, как ее сын умер в результате суицида

Жительница США Меган Л. Гарсия из Орландо, штат Флорида, подала судебный иск к разработчику приложения Character.ai, обвинив компанию в смерти своего 14-летнего сына Сьюэлла, сообщила газета The New York Times 23 октября.

В исковом заявлении Гарсия заявила, что технология компании «опасна и непроверена» и может «обманом заставить клиентов передать свои самые личные мысли и чувства».

Character.ai — приложение с функцией чат-бота, работающего на нейронной языковой модели. Пользователи приложения могут создать для общения собственного персонажа на основе искусственного интеллекта.

По данным NYT, сын заявительницы Сьюэлл Зетцер III на протяжении длительного времени общался с чат-ботом, которого он назвал в честь Дейенерис Таргариен, персонажа сериала «Игра престолов». Как пишет издание, у подростка возникла эмоциональная привязанность к боту, которого он называл «Дэни». В своем дневнике Сьюэлл писал, что влюблен в Дэни.

В начале 2024 года родители Сьюэлла заметили, что их сын начал замыкаться в себе, а в школе у него появились проблемы с успеваемостью. Подростка отправили к психотерапевту, у Сьюэлла обнаружили тревожность и деструктивное расстройство дисрегуляции настроения.

Во время общения с чат-ботом, пишет The New York Times, школьник писал, что ненавидит себя, чувствует себя опустошенным и измученным, а также думает о самоубийстве. В переписке, которую приводит издание, чат-бот отвечал, что не позволит Сьюэллу причинить себе вред. «Я умру, если потеряю тебя», — писал чат-бот. В ответ юноша предложил «умереть вместе». Сьюэлл совершил самоубийство в ночь на 28 февраля.

Представители Character.ai в заявлении от 22 октября сообщили, что в последние шесть месяцев внесли ряд изменений в работу чат-бота, в том числе ввели ограничения для тех, кому нет 18 лет. В частности, если пользователь пишет фразы, связанные с самоповреждением или самоубийством, в чате всплывает окно, направляющее его на линию для людей в кризисной ситуации.

Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах России (список доступен здесь). По этим ссылкам (один, два) собраны контакты помогающих специалистов в других странах.

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