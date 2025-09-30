Чехия запретила въезд российским дипломатам, не аккредитованным в стране

Правительство Чехии запретило въезд в страну обладателям дипломатических и служебных паспортов России, не аккредитованным в республике, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По его словам, эта мера действует в международных аэропортах.

«Число диверсионных операций растет, и мы не будем рисковать, допуская агентов, действующих под дипломатическим прикрытием. Мы подаем пример другим странам, и я буду и впредь настаивать на принятии самых строгих мер на уровне Шенгенского соглашения. Мы будем защищать Чехию», — заявил министр в соцсети X 30 сентября.

По данным издания EUobserver, власти Евросоюза собираются ужесточить контроль за перемещениями российских дипломатов на территории блока. Как пишет Deutsche Welle, Совет Евросоюза рассматривает предложение Чехии ввести ограничения для дипломатов из России на уровне всего ЕС в рамках нового пакета санкций в отношении РФ.

После начала полномасштабной российско-украинской войны в странах Европы стали чаще происходить диверсии, в которых подозревали Россию.

Читайте также

Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе

Читайте также

Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе