Суд в Москве приговорил к колонии чеченского подростка, обвиненного в хулиганстве. Из-за его дела Кадыров говорил, что Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах»

Савеловский суд Москвы приговорил 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиненного в хулиганстве, к одному году и 11 месяцам колонии, сообщает «Коммерсант».

Гособвинение требовало для подсудимого два года колонии. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев просил назначить подростку наказание, не связанное с лишением свободы.

Уголовное дело в отношении Муслима Мурдиева и еще четырех фигурантов возбудили в октябре 2023 года по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК). Мурдиева обвинили в грубом нарушении общественного порядка и применении насилия из-за драки в парке «Ходынское поле» в Москве. С декабря 2023 года он находился под домашним арестом.

Сам подросток говорил, что заступился за друга, на которого напал зачинщик драки. Следствие утверждало, что пятеро подростков провоцировали конфликты со случайными прохожими, начинали драку и избивали потерпевших. В частности, в сентябре 2023 года они «совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении восьми лиц», семеро из которых были несовершеннолетними. Нападения происходили в московских торговых центрах «Авиапарк», «Дискавери» и в парке «Ходынское поле».

В декабре 2024 года за Муслима Мурдиева заступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он раскритиковал председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева, заявив, что они «сидят не на своих местах». Кадыров говорил, что делом Мурдиева занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и сам он лично, поэтому подростка «не посадят, ничего с ним не сделают».

Следственный комитет после претензий Кадырова опубликовал видео драк с участием Мурдиева. В ведомстве заявили, что правоохранительные органы в ходе расследования дела приняли «исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям». В январе 2025 года уголовное дело вернули для повторного рассмотрения в прокуратуру.