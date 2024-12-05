В СК ответили на претензии Кадырова к Бастрыкину по делу чеченского подростка, обвиненного в хулиганстве

Следственный комитет России в ответ на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в том, что правоохранительные органы плохо работают по делу обвиненного в хулиганстве чеченца Муслима Мурдиева, опубликовал видео драк с участием подростка.

Во время прямой линии с жителями Чечни 4 декабря Кадыров, комментируя дело Мурдиева, раскритиковал СК и МВД России. В частности, он сказал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах».

С декабря 2023 года подросток находится под домашним арестом. По версии Мурдиева, он заступился за друга, на которого напал зачинщик драки, а дело возбудили из-за видеозаписи случившегося. Кадыров заявил, что лично занимается делом и Мурдиева «не посадят», а скоро выпустят на свободу.

В ответ пресс-служба СК отметила, что правоохранительные органы в ходе расследования дела приняли «исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям».

По версии следствия, пять подростков провоцировали конфликты со случайными прохожими, начинали драку и избивали потерпевших. Так, в сентябре 2023 года они «совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении восьми лиц», семь из них — несовершеннолетние. Нападения происходили в торговых центрах «Авиапарк», «Дискавери» и в парке «Ходынское поле» в Москве.

В отношении подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК). В СК утверждают, что доказательствами по делу среди прочего стали показания обвиняемых, свидетелей и потерпевших, а также видеозаписи нападений.

«Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств», — заявили в СК.