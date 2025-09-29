Против журналистки Ксении Лариной возбудили дело о неисполнении обязанностей «иноагентов»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналистки и бывшей ведущей «Эха Москвы» Ксении Лариной (настоящее имя — Оксана Баршева). Об этом сообщило московское управление СК.

Уголовное дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

По версии СК, не позднее марта 2025 года Ларина не представила в Минюст отчет, который власти РФ требует от людей, объявленных «иноагентами». В сообщении ведомства также отмечается, что журналистка «находится за пределами территории Российской Федерации».

Ксения Ларина работала на «Эхе Москвы» с 1991 года и вплоть до закрытия радиостанции в 2022 году. Минюст объявил ее «иноагентом» в сентябре 2023 года.