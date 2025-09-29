Опубликован план Трампа по завершению войны в Газе. Он предполагает размещение в секторе международных сил
Президент США Дональд Трамп предложил план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов. Пункты плана опубликовал аккаунт RapidResponse47, позиционирующий себя как официальный канал быстрого реагирования администрации Трампа.
План лидера США предполагает, что
- В Газе появится временное внешнее управление с международным участием и будут размещены международные силы по стабилизации ситуации.
- Принудительного перемещения жителей Газы не будет.
- ХАМАС будет отстранен от управления Газой. Члены движения, которые готовы сложить оружие, могут быть амнистированы.
- В течение 72 часов после того, как Израиль официально примет это соглашение все заложники, живые и погибшие, должны быть освобождены.
- После этого Израиль освободит 250 пожизненно заключенных и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.
При этом план Трампа не предусматривают аннексию или оккупацию анклава Израилем, израильские войска поэтапно выведут из сектора Газа.
1. Газа будет «дерадикализированой зоной», «избавлена от терроризма».
2. Газа будет реконструирована.
3. Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно прекратится. Войска Израиля будут поэтапно выведены.
4. В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники, живые и погибшие, будут возвращены.
5. После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 пожизненно заключенных и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. За каждого освобожденного израильского заложника Израиль передаст останки 15 погибших жителей Газы.
6. Члены ХАМАС, которые готовы сложить оружие, будут амнистированы. Те из них, кто захочет покинуть Газу, позволят выехать в другие страны.
7. После сделки сектору Газа окажут полную помощь в восстановлении инфраструктуры, включая разбор завалов и восстановление больниц.
8. Ввоз и распределение помощи в сектор Газа будет осуществляться без вмешательства сторон конфликта через ООН и ее агентства, Красный Полумесяц и другие международные организации, никак не связанные ни с одной из сторон.
9. Газой будет управлять временный «технократический» и «аполитичный» палестинский комитет, который будет состоять из «квалифицированных палестинцев» и «международных экспертов». Он будет работать под надзором нового международного переходного органа — «Совета мира». Этот орган возглавит Трамп, члены и главы других государств, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
10. План экономического развития и восстановления Трампа разработает группа международных экспертов.
11. В Газе создадут специальную экономическую зону с льготными условиями для стран-участник.
12. Жителей не будут принуждать покинуть Газу. Те, кто решит уехать, позже смогут вернуться. «Мы будем поощрять людей, чтобы они оставались, и предлагать им возможность построить лучшую Газу», — говорится в плане.
13. ХАМАС и другие группировки будут отстранены от управления сектором Газа. Вся военная инфраструктура в анклаве будут уничтожена.
14. Региональные партнеры предоставят гарантии того, что ХАМАС и другие группировки будут выполнять взятые на себя обязательства, а «Новая Газа не будет представлять угрозы соседям.
15. США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил, которые будут немедленно развернуты в секторе Газа.
16. Израиль не будет оккупировать или аннексировать сектор Газа. Израильские войска постепенно выведут с территории Газы. Фактически ЦАХАЛ поэтапно передаст контроль над занятыми территории международным силам в рамках соглашения с переходной администрацией.
17. Если ХАМАС отложит или отклонит это предложение, вышеуказанные меры, в том числе операция по оказанию помощи, проведут на территориях, которые контролирует ЦАХАЛ и которые будут переданы под контроль международных сил.
18. Будет налажен «межконфессиональный диалог на основе толерантности и мирного сосуществования, чтобы изменить мышление палестинцев и израильтян и подчеркнуть пользу мира».
19. По мере восстановления сектора Газа и выполнения программы реформ Палестинской автономии «могут быть созданы реальные условия для самоопределения и создания государства, что соответствует стремлениям палестинского народа».
20. США инициируют диалог между Израилем и палестинской стороной, чтобы «согласовать политические шаги для мирного и процветающего сосуществования».
Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердили некоторые, ключевые пункты плана во время выступления перед прессой после их встречи в Белом доме.
Трамп также поблагодарил Нетаниягу «за согласие с планом по Газе», отметив, что позиция ХАМАС пока неизвестна. Трамп заверил, что если палестинское движение отвергнет сделку, то США поддержат Израиля. «Все понимают, что конечным результатом должна быть ликвидация любой опасности в регионе, а опасность исходит от ХАМАС», — добавил лидер Соединенных Штатов.
Нетаниягу отметил, что поддерживает план Трампа, который «отвечает военным целям Израиля».
