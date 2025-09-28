Польша поднимала истребители из-за массированной атаки РФ по Украине

Рано утром 28 сентября истребители Польши и союзников по НАТО были подняты в небо, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

Дежурные пары истребителей поднимались «в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины».

Системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень готовности. Польские военные подчеркнули, что меры носили «превентивный характер».

Российские военные в ночь на 28 сентября произвели одну из наиболее массированных атак на Украину с начала года. Во данным ВСУ, было запущено почти 600 беспилотников и более 40 ракет. В Киеве погибли четыре человека, в том числе 12-летняя девочка, по всей стране ранения получили более 60 человек.

В ночь на 10 сентября при массированном ударе армии РФ по Украине более 20 беспилотников залетели в воздушное пространство Польши. На их перехват были подняты истребители, несколько дронов были сбиты.

