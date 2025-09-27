Зеленский: «Если угрожают блэкаутом столице Украины, то должны знать, что будет блэкаут в столице России»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о симметричном ответе на угрозы России вывести из строя энергетическую систему Украины в осенне-зимний период.

«Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — заявил Зеленский на брифинге (цитата по «Украинской правде»).

«Не нужно быть слишком осторожными в риторике с русскими, если они угрожают», — сказал президент Украины. «Быть цивилизованными с нецивилизованными — мне кажется, это ошибка, как в риторике, так и в более содержательных шагах на поле боя и в отношении РФ», — добавил он.

«Россия должна четко понимать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Однако это не значит, что они слабые», — заявил президент Украины.

В августе ВС РФ активизировали удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В Минэнерго Украины в конце августа после очередного удара заявили, что Россия «продолжает сознательную политику по разрушению инфраструктуры накануне отопительного сезона». В МВД Украины говорили, что в середине августа за 10 дней были повреждены 20 энергетических объектов, в том числе электроподстанции, ТЭС и нефтеперерабатывающие заводы.

Украинские военные, в свою очередь, наносят удары дронами по российским нефтяным объектам. В результате ударов НПЗ частично или полностью останавливают работу, что, среди прочего, приводит к дефициту топлива и росту цен на него.

Тысяча триста двенадцатый день войны

Война Тысяча триста двенадцатый день. ЕС собирается создать «стену дронов» для защиты всей Европы. Неопознанные беспилотники вновь заметили над Данией

Тысяча триста двенадцатый день войны

Война Тысяча триста двенадцатый день. ЕС собирается создать «стену дронов» для защиты всей Европы. Неопознанные беспилотники вновь заметили над Данией