Зеленский: «Если угрожают блэкаутом столице Украины, то должны знать, что будет блэкаут в столице России»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о симметричном ответе на угрозы России вывести из строя энергетическую систему Украины в осенне-зимний период.
«Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — заявил Зеленский на брифинге (цитата по «Украинской правде»).
«Не нужно быть слишком осторожными в риторике с русскими, если они угрожают», — сказал президент Украины. «Быть цивилизованными с нецивилизованными — мне кажется, это ошибка, как в риторике, так и в более содержательных шагах на поле боя и в отношении РФ», — добавил он.
«Россия должна четко понимать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Однако это не значит, что они слабые», — заявил президент Украины.
В августе ВС РФ активизировали удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В Минэнерго Украины в конце августа после очередного удара заявили, что Россия «продолжает сознательную политику по разрушению инфраструктуры накануне отопительного сезона». В МВД Украины говорили, что в середине августа за 10 дней были повреждены 20 энергетических объектов, в том числе электроподстанции, ТЭС и нефтеперерабатывающие заводы.
Украинские военные, в свою очередь, наносят удары дронами по российским нефтяным объектам. В результате ударов НПЗ частично или полностью останавливают работу, что, среди прочего, приводит к дефициту топлива и росту цен на него.