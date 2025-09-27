В Сирии выдан ордер на арест Башара Асада

Суд в Дамаске выдал ордер на арест бывшего президента Башара Асада, сообщает сирийское информационное агентство Sana в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что обвинения в адрес Асада, на основании которых выдан ордер на арест, связанны с «событиями в Дараа, произошедшими 23 ноября 2011 года».

Ордер на арест, выданный сирийским судом, открывает возможность для объявления Асада в международный розыск, пояснили представители Верховного суда Сирии.

В Дараа в 2011-2013 года происходили столкновения между противниками режима Асада и правительственными силами.

Режим Башара Асада был свергнут в декабре 2024 года. Бывшему президенту Сирии предоставила убежище Россия.

В начале сентября ордер на арест Асада и еще шести высокопоставленных чиновников его режима выдала Франция. Ордер связан с гибелью двух журналистов при бомбардировке правительственными войсками города Хомс в 2012 году.

