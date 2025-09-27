В Ленинградской области еще шесть человек умерли от отравления суррогатным алкоголем

В Волосовском районе Ленинградской области от отравления суррогатным алкоголем умерли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

При судебно-медицинском исследовании тел погибших установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта, заявили в региональном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее в соседнем с Волосовским Сланцевском районе от отравления суррогатным алкоголем умерли 19 человек.

В рамках расследования гибели людей от отравления суррогатным алкоголем задержаны, по состоянию на утро 27 сентября, восемь человек. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале, что пятеро задержанных — предполагаемые оптовые сбытчики, причастные к реализации спиртного. В ходе проведенных в рамках дела обысков изъято более 1000 литров спиртосодержащей продукции. Изъятый алкоголь отправлен на экспертизу.

Двоим из задержанных предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).