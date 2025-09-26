В Ленинградской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 19 человек

В течение сентября в Сланцевском районе Ленинградской области зафиксированы 19 смертей после употребления суррогатного алкоголя, заявила администрация региона.

В восьми случаях лабораторно подтверждено, что причиной смерти людей стал метанол. Еще один пострадавший от отравления метанолом находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем „с рук“», — сообщили в пресс-службе администрации.

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК) по факту отравления суррогатным алкоголем жителей Сланцевского района. «Лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отчитались в ведомстве.

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержан житель деревни Гостицы, подозреваемый в «продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости». По ее данным, в результате отравления погибли семь человек и трое госпитализированы.

В Следственном комитете Ленинградской области сообщили, что подозреваемые в продаже суррогатного алкоголя — мужчина 1946 года рождения и женщина 1964 года рождения.