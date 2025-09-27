Украинский дрон нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

Украинский беспилотник в ночь на 27 сентября атаковал нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар в Цивильском округе Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев.

По словам губернатора, станции нанесен «незначительный ущерб», ее работа «приостановлена». Люди не пострадали.

Минобороны РФ отчиталось о 55 украинских дронах, сбитых за ночь, 27 их них, как утверждается, были уничтожены над Ростовской областью.

В последние месяцы беспилотники ВСУ регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, 26 сентября из-за удара дронов возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Краснодарском крае.

В результате ударов НПЗ частично или полностью останавливают работу, что, среди прочего, приводит к дефициту топлива и росту цен на него.