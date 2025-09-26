В Краснодарском крае из-за атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Краснодарском крае, в ночь на 26 сентября возник пожар из-за обломков сбитого украинского беспилотника, сообщили оперативный штаб региона.

Площадь пожара, говорится в сообщении, составляла около 30 квадратных метров, возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

Также в ночь на 26 сентября в Ростове-на-Дону обломки дрона повредили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке, сообщил глава Ростовской области. Люди не пострадали. Мэр города сообщил еще и о загоревшемся «в Советском районе Ростова» грузовом транспортном средстве. Пожар потушен, пострадавших нет, добавил он.

Минобороны РФ заявило о более чем 50 украинских беспилотниках, сбитых в ночь на 26 сентября, в том числе над Краснодарским краем и Ростовской областью.

В последние месяцы беспилотники ВСУ регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. В результате ударов НПЗ частично или полностью останавливают работу, что, среди прочего, приводит к дефициту топлива и росту цен на него.

