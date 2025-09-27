США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро из-за его выступления на акции в поддержку Палестины в Нью-Йорке

Госдепартамент США объявил, что американская виза президента Колумбии Густаво Петро аннулирована из-за его выступления на акции в поддержку Палестины. На митинге, прошедшем 26 сентября перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, Петро, в числе прочего, призвал американских военных не подчиняться приказам президента США Дональда Трампа.

Петро, пишет Reuters, призвал создать «глобальные вооруженные силы», приоритетной задачей которых было бы освобождение палестинцев.

«Они (глобальные силы) должны быть мощнее, чем у Соединенных Штатов. Вот почему отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии США не направлять свое оружие на людей», — цитирует CNN выступление президента Колумбии.«Не подчиняйтесь приказам Трампа. Подчиняйтесь приказам человечности», — добавил он.

Госдепартамент США, объявляя об аннулировании визы Петро в соцсети X, назвал действия президента Колумбии «безрассудными и подстрекательскими».

Покинул ли уже Петро Нью-Йорк, пока неизвестно, пишет Reuters.

Густаво Петро, выступая на заседании Генассамблеи ООН 23 сентября, резко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. Он, в частности, заявил, что Трамп был «соучастником геноцида» в Газе, и призвала к «уголовному разбирательству» в связи с ракетными ударами США по судам с наркотиками из Венесуэлы. Ранее Петро критиковал Трампа за антимигранские рейды и высылку из США тех, чье пребывание в стране признано незаконным.

США — основной торговый партнер Колумбии, кроме того, страны много лет активно сотрудничали в борьбе с наркотрафиком.