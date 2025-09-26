Трамп подписал указ о сделке по TikTok. Китай продажу американской части соцсети пока официально не одобрил

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по покупке американского бизнеса соцсети TikTok. В сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, подчеркивается, что переход бизнеса TikTok в США под контроль американских инвесторов обеспечит защиту национальной безопасности. Параметры предполагаемой сделки, которая позволит TikTok продолжить работать в США, не уточняются.

«Трамп снова и снова демонстрировал свою способность заключать сделки, которые ставят Америку и ее граждан на первое место», — объявила пресс-служба Белого дома.

Предполагается, что американский бизнес TikTok перейдет под контроль группы инвесторов, включая Oracle. В Белом доме подчеркивают, что власти Китая согласились на сделку. Однако, пишет Bloomberg, пока Китай публично не объявил, что одобряет сделку. МИД КНР лишь сообщил, что любая сделка по TikTok должна соответствовать китайским законам.

Весной 2024 года палата представителей конгресса США одобрила закон, который позволял запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance.

Bloomberg и WSJ со ссылкой на источники писали, что в группу инвесторов, которые ведут переговоры о покупке американского бизнеса TikTok, входят Oracle, Andreessen Horowitz и инвестиционная компания Silver Lake.

