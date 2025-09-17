США и Китай договорились о продаже американского бизнеса соцсети TikTok консорциуму инвесторов, в который входят Oracle, Andreessen Horowitz и инвестиционная компания Silver Lake, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В рамках сделки доля владеющей TikTok китайской компании ByteDance будет снижена до менее чем 20% — это позволит платформе продолжить работу в США и соблюсти закон о национальной безопасности. Какой пакет акций получат участники консорциума, Bloomberg не уточняет. По данным The Wall Street Journal, американским инвесторам будет принадлежать около 80% акций.

Предварительная договоренность предусматривает, что для управления приложением будет создана новая американская компания. В ее совете директоров будут преобладать американцы, а один из его членов будет назначаться правительством США, пишет WSJ. Oracle, как отмечает Bloomberg, при этом продолжит предоставлять облачные сервисы для TikTok в США.

Весной 2024 года палата представителей США одобрила закон, который позволял запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Дональд Трамп несколько раз продлевал на 90 дней срок, установленный для продажи американского бизнеса соцсети. 16 сентября Трамп заявил, что у него есть «сделка по TikTok» с китайцами, но не назвал участников. Соглашение о продаже Трамп намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином во время телефонного разговора, который планируется 19 сентября.

