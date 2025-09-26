МВД РФ объявило в розыске журналиста The Insider Тимура Олевского

Шеф-редактор отдела новостей The Insider Тимур Олевский объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ. В карточке говорится, что Олевский «разыскивается по статье УК».

Информацию о том, что Олевский объявлен в розыск, подтвердил и источник РИА Новости в правоохранительных органах.

В середине июля сообщалось, что на Олевского завели дело об участии в «нежелательной» организации. Основанием для дела стали три видео, «содержание которых направлено на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике Российской Федерации, а также дискредитацию органов государственной власти».

Журналист находится за пределами России.

Власти РФ объявили The Insider «нежелательной организацией» в июле 2022 года. До этого The Insider был внесен в список «иностранных агентов», доступ к изданию на территории РФ заблокирован.

Олевскому российский суд ранее назначал штраф по административному протоколу об участии в деятельности «нежелательной организации».