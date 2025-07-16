На журналиста Тимура Олевского завели дело об участии в «нежелательной» организации

Против шеф-редактора новостной службы The Insider Тимура Олевского возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

В надзорном ведомстве заявили, что основанием для дела стали три видео, «содержание которых направлено на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике Российской Федерации, а также дискредитацию органов государственной власти».

Максимальное наказание по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (часть 1 статьи 284.1 УК РФ) — четыре года лишения свободы.

Тимур Олевский живет за пределами России.

The Insider был объявлен «нежелательной» организацией в июле 2022 года. Решение мотивировалось тем, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».