Аэропорт Ольборг в Дании второй раз за неделю закрыли из-за сообщений о беспилотниках

Воздушное пространство над аэропортом города Ольборг в Дании в ночь на 26 сентября закрыли примерно на час из-за сообщений о неопознанных беспилотниках, передает местный телеканал TV2.

В полиции Северной Ютландии рассказали журналистам, что их сотрудники заметили ночью в районе аэропорта «что-то похожее на беспилотник». Воздушное пространство закрыли, а два прибывающих рейса — с Фарерских островов и Копенгагена — перенаправили в другие аэропорты. Полиция обследовала территорию аэропорта и ничего не нашла, после чего воздушное пространство снова открыли.

Представитель полиции отметил, что ночью ведомство также получило множество сообщений от жителей со всего региона о возможных беспилотниках в небе. Однако патрули, отправленные на проверки, ничего не нашли.

Как отмечает TV2, два рейса, которые должны были вылететь из Ольборга в Амстердам и Копенгаген в пятницу утром, были отменены. Неясно, связаны ли эти отмены с закрытием воздушного пространства.

Это вторая за неделю остановка работы аэропорта Ольборга. В ночь на 25 сентября аэропорт приостанавливал прием и отправку самолетов после того, как в его воздушном пространстве обнаружили неопознанные беспилотники.

Власти Дании в связи с инцидентом заявили, что на территории страны ведется «гибридная война». При этом до сих пор неизвестно, кто запустил беспилотники. Доказательств причастности России к запуску дронов у Дании нет.